العدالة والبناء يلعن اصطفافه خلف باشاغا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، عن قلقه بشأن تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين في مجالات الحياة المختلفة، وتفاقم الأزمات التي تمس حقوقهم الأساسية، مؤكدًا ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجتها، خاصة بعد أن انتهت مرحلة دحر المشروع العسكري، على حد وصفه.

الحزب قال في بيان إعلامي له، إنه يتابع بقلق بالغ استمرار تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين في مجالات الحياة المختلفة، وتفاقم الأزمات التي تمس حقوقهم الأساسية، نتيجة ما أسماه بـ”الإهمال والفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة”.

بيان حزب العدالة والبناء رقم (8) لسنة 2020 بشأن الدعوة لتكثيف الجهود في مكافحة الفساديتابع حزب العدالة والبناء بقلق… Posted by ‎حزب العدالة والبناء – ليبيا‎ on Wednesday, July 29, 2020

وتابع “تلك الأزمات التي وإن كانت ظروف الحرب قد فاقمتها خلال السنة الفائتة، وربما حالت دون قيام الحكومة بدورها حيالها، فإنه يتوجب الآن اتخاذ التدابير العاجلة لمعالجتها، خاصة بعد أن انتهت مرحلة دحر المشروع العسكري، وبعد أن قدمت التضحيات لأجل بناء دولة المؤسسات والقانون”.

وأضاف “الوقت قد حان لتكثيف كل الجهود لمحاربة الفساد، ونشيد في هذا الصدد بالجهود التي يبذلها وزير الداخلية وبدعوته لمحاربة الفساد ومساعيه الواضحة في بناء الوزارة وضبط الأمن وإنفاذ القانون، ونثمن دور كل الجهات التي تعمل في هذا الاتجاه”.

ودعا الحزب، كل مؤسسات الدولة إلى انتهاج الشفافية والعمل المشترك على محاربة كل مظاهر الفساد وإبعاد ومحاسبة كل المتورطين، وتفعيل القضاء والأجهزة ذات العلاقة، داعيًا المجلس الرئاسي أيضًا والجهات الرقابية إلى القيام بدورهم واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إصلاح المنظومة الحكومية ومحاربة الفاسدين.

وواصل “يدعو الحزب مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وكافة الشخصيات السياسية إلى التضامن والتلاحم لمواجهة كابوس الفساد الذي يهدد بناء الدولة ويعرقل عمل الوزارات والمؤسسات المختلفة في القيام بمهامها وتقديم خدماتها للمواطنين، ويناشد جميع المواطنين للتآزر والمساهمة بدورهم في الإبلاغ عن شبهات الفساد للجهات المختصة، والتعاضد جميعا للوصول بالبلاد إلى دولة النزاهة والقانون المنشودة”.