السعودية تدعو لإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا ومنع المرتزقة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب القائم بأعمال المملكة العربية السعودية بالإنابة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، بإبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية، مؤكدًا أن ذلك هو الحل الوحيد للتوصل إلى تسوية سلمية .

منزلاوي قال، في تصريحات نقلتها صحيفة “المملكة اليوم”، إن إبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية وانتشار المرتزقة وانتهاكات قرار حظر الأسلحة في مجلس الأمن، والدفع نحو حل سياسي ليبي ليبي، هو الحل الوحيد للتوصل إلى تسوية سلمية ينتج عنها استقرار وازدهار هذا البلد الشقيق وحمايته من التدخلات الخارجية والإرهاب.

وأكدت المملكة العربية السعودية، قبل أيام، دعمها للجهود الأممية الرامية لإيجاد حل سياسي للنزاع في ليبيا يركز على أمن وسلامة الأراضي الليبية ووضع حد للتدخلات الخارجية في شؤون ليبيا، معربة عن ترحيبها بالمبادرة المصرية التي سعت إلى تحقيق حل سياسي ووقف لإطلاق النار وحقن الدماء، داعيةً جميع الأطراف الليبية إلى التعاون لإيجاد حل مقبول وتسوية سياسية تعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا.

وأوضح القائم بأعمال المملكة بالإنابة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، خلال جلسة افتراضية لمجلس الأمن الدولي، تحت بند “الحالة في الشرق الأوسط”، نقلتها وكالة الأنباء السعودية، أن المملكة تشارك المجتمع الدولي ومجلس الأمن الموقف إزاء أهمية قضايا الشرق الأوسط، وتدرك خطورة الوضع في المنطقة والحاجة إلى اتخاذ تدابير فعالة وحاسمة، حيث إن تفاقم الأزمات القائمة وانبثاق أخرى جديدة يخلق توترات تؤثر على الأمن والسلم، ما يستدعي تحرك المجتمع الدولي لتهدئة هذه التوترات وضمان صون الأمن والاستقرار والتوصل إلى حلول سياسية سريعة للأزمات التي طال أمدها في المنطقة ومعالجة أسبابها.