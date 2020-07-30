الحكومة ببنغازي تدعو الليبيين لوحدة الصف بمناسبة العيد

أخبار ليبيا24

دعت الحكومة الليبية في بنغازي، اليوم الخميس، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الليبيين إلى الالتقاء على كلمة سواء ووحدة الصف ونبذ العنف والتدخل الأجنبي في البلاد.

وتقدمت الحكومة، في بيان، للشعب الليبي وسائر الأمة العربية والإسلامية بالتهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال البيان، “تنتهز الحكومة الليبية هذه الفرصة الطيبة للتذكير بهذه الشعيرة العظيمة، التي يذكرنا المولى عز وجل فيها بأهمية التضحية والإيثار والطاعة، لتهيب بكافة أبناء ليبيا أن يأتوا على كلمة سواء، وأن ينبذوا العنف، ويقفوا على قلب رجل واحد لأجل ليبيا واحدة موحدة، ينعم أهلها بالخير والرفاهية، بعيدا عن أي تدخل خارجي لا يريد الخير لبلادنا ولا لأبناء شعبنا”.

وأضافت، “نبارك لكافة إخواننا المسلمين الذين حالفهم الحظ هذا العام لأداء فريضة الحج، وندعو المولى عز وجل قبول طاعاتهم، وأن يرجعهم لأهلهم وذويهم بسعي مشكور وذنب مغفور وهم في أحسن حال”.

وتابع البيان، “نؤكد أننا قادرون على تضميد جراحنا وتلبية طموحاتنا، لننعم بخيراتنا، وأن واعزنا في ذلك ارتباط أفئدتنا بالله عز وجل، وولاؤنا لوطننا المفدى رغم الجراح”.