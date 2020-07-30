استمرار صراع القرارات داخل أروقة الرئاسي معيتيق يمنع صدور أي قرار ما لم يكن مقرر في اجتماع رسمي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

في حلقة جديدة من صراع القرارات داخل معسكر حكومة الوفاق، ولاسيما بمجلسها الرئاسي، أصدر نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، أمس الأربعاء، قرارًا بعدم إصدار قرارات أي كان نوعها باسم المجلس ما لم تكن مقررة في محضر اجتماع رسمي.

معيتيق قال ، في خطاب مقتضب، موجه إلى مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بالمجلس الرئاسي، “يمنع منعًا باتًا إصدار أية قرارات أو تعليمات أو تعليمات باسم المجلس الرئاسي، ما لم يكن مقررة في محضر اجتماع رسمي للمجلس الرئاسي”.

وأضاف معيتيق مُهددًا “وفي حالة قيامكم بأي إجراء يخالف ذلك ستعرض نفسك والإدارة القانونية للمسائلة القانونية”.

يشار إلى أنه في منتصف يوليو الجاري، أوقف معيتيق قرار لرئيس المجلس فائز السراج بتعيين أحد أفراد ميليشيا النواصي رئيسًا للشركة العامة لخدمات النظافة طرابلس.

وأكد مصدر بالمجلس الرئاسي في تصريح لصحيفة “صدى الاقتصادية”، أن أحمد معيتيق، قرر إيقاف وتجميد القرار رقم (463) لسنة 2020م، الخاص بتشكيل لجنة تسييرية للشركة العامة لخدمات النظافة طرابلس، موضحًا أن فائز السراج، قام بتشكيل اللجنة برئاسة أحمد بن إسماعيل مدير إدارة الخزانة السابق بوزارة المالية، بشكل فردي دون استشارة الأعضاء.

وأضافت المصادر، أن أحمد بن إسماعيل تابع لميليشيا النواصي، ومُتهم في عمليات اختلاس وفساد وتمت إقالته من قبل وزير المالية فرج بومطاري، مؤكدًا أن معيتيق قرر إيقاف القرار لأنه المسؤول عن توزيع مخصصات النظافة، ومن المفترض أن يصدر منه قرار تشكيل اللجنة.