إرهابي كفر رجال الأمن في بنغازي..فأصبح ضمن عناصر مديرية أمن الزاوية رفقة “الفار”

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أنه تم رصد أحد افراد تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في مدينة بنغازي ضمن صور مع أحد القيادات المليشياوية في مدينة الزاوية المدعو محمد بحرون الملقب بـ”الفار”.

وأوضح المصدر أن الإرهابي المدعو عبدالله عبدالسلام بوحجر من سكان منطقة الصابري في مدينة بنغازي والهارب منها ومطلوب لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية لارتكابه عدد من الاغتيالات.

وأشار المصدر إلى أن الإرهابي بوحجر شارك مع العناصر المتطرفة في المعارك ضد القوات المسلحة العربية الليبية وكان يكفر الأجهزة الأمنية والعسكرية وواصفا إياهم بـ”الطواغيت”.

وتابع المصدر :”الآن أصبح بوحجر فردا من ضمن أفراد مديرية أمن الزاوية ويرتدي الزي العسكري الذي كان يرفضه وبرفقته بقيه العناصر المليشياوية ومن بينهم القيادي المليشياوي محمد بحرون الملقب “الفار”.