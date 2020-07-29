نائب السفير الأمريكي يلتقي بمسؤولين في بنغازي

أخبار ليبيا24

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا، إن القائم بأعمال السفارة، جوشوا هاريس، تشاور، اليوم الأربعاء، مع المسؤولين الليبيين في بنغازي حول تحقيق حلّ منزوع السلاح في سرت والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي على الصعيد الوطني، واغتنام الفرصة التي وفّرها الحوار الذي تيسّره الأمم المتحدة للتوصل إلى صيغة نهائية لوقف دائم لإطلاق النار وخارطة طريق لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

وأضافت، أن هاريس التقى بعدد من أعضاء مجلس النواب ومسؤولين بالقوات المسلحة العربية الليبية، حيث أكد هاريس مجدّدا أنّه مع رفع الحصار المفروض على النفط، ستظل السفارة ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز الإدارة الشفافة لعائدات النفط والغاز حتى يثق جميع الليبيين في أنّ هذه الموارد الحيوية ستستخدم بحكمة لصالح الشعب الليبي.

وأكدت السفارة الأمريكية، أن هذه الزيارة، التي تلت سفر وفد السفارة إلى زوارة مصراتة في 27، تؤكد التزام الولايات المتحدة الأمريكية بإشراك مجموعة واسعة من القادة الليبيين، من كل أرجاء البلاد، وخاصة أولئك المستعدين لدعم السيادة الليبية ورفض التدخل الأجنبي والتجمّع في حوار سلمي.