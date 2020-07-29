مستودع سبها النفطي يستقبل 96 طنًا متريًا من الغاز المسال

مستودع سبها النفطي يستقبل 96 طنًا متريًا من الغاز المسال

أخبار ليبيا24

باشرت شركة البريقة لتسويق النفط بتحويل الغاز المسال من مستودع رأس المنقار بنغازي إلى مستودع سبها النفطي حيث تم استلام شحنة تقدر بـ 96 طن متري من الغاز المسال.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنه تم استئناف العمليات التشغيلية بتشغيل دوارات تعبئة إسطوانات الغاز ، وسيتم الشروع في عمليات التوزيع من خلال موزعي الغاز بالمنطقة الجنوبية تحت رعاية مجالس البلديات بالجنوب.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن شركة البريقة لتسويق النفط سوف تستمر بهذا التزويد إذا توفرت الظروف الملائمة، موضحة أن جزء من هذا العمل يعتمد وبشكل كبير على تعاون جميع جهات الاختصاص لتوفير تلك الظروف.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن إجمالي شحنات الوقود التي تصل تبلغ حوالي 3,000,000 لتر أسبوعياً.