صالح يستعرض مع رئيس البرلمان الأردني مبادرته الأخيرة لإنهاء الأزمة الليبية

أخبار ليبيا24

استعرض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع رئيس البرلمان الأردني عاطف الطراونة مبادرته الأخيرة لإنهاء الأزمة الليبية التي تضمنها إعلان القاهرة للوصول إلى حل سلمي للأزمة في ليبيا وفقاً لمخرجات مؤتمر ” برلين ” وإعلان ” القاهرة “.

وقال صالح خلال سلسلة الاجتماعات التي يجريها ضمن زيارته الرسمية للعاصمة الأردنية :”جئنا للملكة الأردنية نريد موقف الأردن الدولي والعربي لدعم الحل السياسي في ليبيا ودعم مبادرتنا التي أعلنت وسميت ” إعلان القاهرة ” للتوافق بين الليبيين من أجل تكوين سلطة تنفيذية جديدة ينتهي النزاع في ليبيا عندما تتكون هذه السلطة”.

وأضاف رئيس مجلس النواب خلال تصريح صحفي مشترك :”وعدنا الطراونة بأن البرلمان الأردني والحكومة الأردنية ستقف كعادتها موقفاً جاداً من أجل خروج ليبيا من أزمتها وستدعو بعثة الأمم المتحدة للإسراع في جمع الأطراف الليبية للخروج بحل لأزمتهم وتكوين سلطة تنفيذية جديدة لا إقصاء لأحد فيها ولا تهميش”.

وأكد رئيس البرلمان الأردني أنهم مع الحل السياسيس للقضية الليبية وضد التدخل الأجنبي بأي قطر عربي وبالأخص ليبيا، لافتا إلى أنه ستكون لهم متابعات حثيثة من خلال البرلمان الأردني واتحاد البرلمان العربي على بعض الأمور الإيجابية.

وبحث رئيس مجلس النواب خلال اللقاءات التي حضرها وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تدعيم وتطوير هذه العلاقات بما يخدم مصلحة الشعبين، إضافة إلى تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة وسُبل إنهاء الأزمة الليبية.