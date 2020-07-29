صالح: حان الوقت لتشكيل مجلس رئاسي جديد بإشراف أممي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة، خلال لقائهما في الأردن، اليوم الأربعاء، جملة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات على الساحة الليبية ومساعي التوصل إلى حل سياسي.

ونقلت صحيفة الدستور الأردنية، في تقرير لها، تصريحات لصالح طالب فيها بوضع آليات حقيقية لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، وبنود إعلان القاهرة، ووقف فوري لإطلاق النار، ووقف الاعتداء التركي على الأراضي الليبية، ومنع التدخل الأجنبي السلبي بجميع أشكاله، والدعوة للبدء في العملية السياسية بإطلاق حوار مباشر برعاية عربية وأممية.

ودعا صالح في تصريحاته، إلى تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية مكونة من رئيس وزراء ونائبين يمثلون أقاليم ليبيا التي بُنيت وفقها الدولة الليبية وهي “برقة وطرابلس وفزان”، على أن يكون ذلك تحت إشراف الأمم المتحدة، ليباشر المجلس الرئاسي إنجاز المصالحة الوطنية وتشكيل لجنة لصياغة دستور للبلاد وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وصل مساء أمس الثلاثاء إلى العاصمة الأردنية عمان، في زيارة رسمية تستغرق يومين، عقب اختتام زيارته للمملكة المغربية.