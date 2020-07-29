رئيس الأركان البحرية بالجيش يتفقد عدد من مواقع القوات البحرية

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أجرى رئيس أركان القوات البحرية، بالقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء بحار ركن فرج المهدوي، عدة زيارات ميدانية بعدد من المواقع البحرية للاطلاع على مدى جاهزيتها.

وأجرى المهدوي اليوم الأربعاء زيارة إلى جهاز حرس السواحل بالقوات البحرية، برفقة عدد من ضباط رئاسة أركان القوات البحرية، للاطلاع على سير العمل ومدى الجاهزية. وكان في استقباله آمر جهاز حرس السواحل بالقوات البحرية، العميد مفتاح الغويل.

كما أجرى المهدوي زيارة إلى حوض جليانة العائم ببنغازي للاطلاع كذلك على سير العمل ومدى الجاهزية، حيث كان في استقباله، العقيد جمال الفقيه آمر الحوض العائم.