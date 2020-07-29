تواصل أعمال التصفية..مسلحون يغتالون مواطن في عين زارة

0

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع اليوم الثلاثاء أن مسلحين أقدموا على تصفية رياض العربي بالقرب من مسجد ” الكحيلي “ في منطقة عين زارة في العاصمة طرابلس.

وأوضح المصدر أن العربي من مدينة مسلاتة ومن سكان منطقة عين زارة ويملك مكتب للعقارات ووالده كان مسؤولا عن جهاز شرطة الزراعية سابقا.

وذكر المصدر أن العربي قتل مساء أمس الإثنين بعد أن استهدف بوابل من الرصاص من قبل مسلحين ملثمين يستقلون مركبة نوع “ميتسوبيشي” سنة الصنع 2019 .

يشار إلى أن مدن غرب ليبيا تشهد الأشهر الأخيرة عمليات تصفية اغتيالات طالت عدد من العناصر المليشياوية إضافة إلى بعض المدنيين الأبرياء من طالهم الرصاص العشوائي أثناء المواجهات المسلحة بين العناصر المليشياوية.

المزيد من الأخبار

مكافحة الأمراض ينشر تفاصيل التطور الوبائي الجديد حول كورونا في ليبيا

قوة مليشياوية في طرابلس تقبض على المليشياوي “خيشة” لقتله شابين

في الذكرى التاسعة لاغتياله.. عبدالفتاح يونس أول ضحايا الإرهاب في ليبيا

نتيجة خلاف بين المليشيات..تصفية عنصرين في الزاوية

المزيد

مكافحة الأمراض ينشر تفاصيل التطور الوبائي الجديد حول كورونا…

قوة مليشياوية في طرابلس تقبض على المليشياوي…

في الذكرى التاسعة لاغتياله.. عبدالفتاح يونس أول ضحايا…