تواصل أعمال التصفية..مسلحون يغتالون مواطن في عين زارة

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع اليوم الثلاثاء أن مسلحين أقدموا على تصفية رياض العربي بالقرب من مسجد ” الكحيلي “ في منطقة عين زارة في العاصمة طرابلس.

وأوضح المصدر أن العربي من مدينة مسلاتة ومن سكان منطقة عين زارة ويملك مكتب للعقارات ووالده كان مسؤولا عن جهاز شرطة الزراعية سابقا.

وذكر المصدر أن العربي قتل مساء أمس الإثنين بعد أن استهدف بوابل من الرصاص من قبل مسلحين ملثمين يستقلون مركبة نوع “ميتسوبيشي” سنة الصنع 2019 .

يشار إلى أن مدن غرب ليبيا تشهد الأشهر الأخيرة عمليات تصفية اغتيالات طالت عدد من العناصر المليشياوية إضافة إلى بعض المدنيين الأبرياء من طالهم الرصاص العشوائي أثناء المواجهات المسلحة بين العناصر المليشياوية.