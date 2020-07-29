تعليم والوفاق يؤجل العودة للمدارس بسبب تصاعد كورونا

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قررت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، تأجيل العودة المدرسية لطلبة الشهادة الثانوية التي كانت مقررة يوم السبت الثامن من أغسطس القادم.

وقالت الوزارة، “إن هذا القرار أتى استجابة لطلب اللجنة العلمية الاستشارية وحرصا على سلامة المعلمين وصحة أبناء الطلبة”.

ونصحت اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة جائحة كورونا بإلغاء استئناف الدراسة في الموعد المحدد نظرا لتصاعد المستوى الوبائي لجائحة كورونا في ليبيا إلى المستوى الرابع “الانتشار المجتمعي”.

وتخطى إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا حاجز الـ3 آلاف إصابة بعد أن سجل المركز الوطني 190 حالة موجبة يوم الثلاثاء، حيث وصل إجمالي الإصابات إلى 3,017 حالة، منها 2,371 حالة نشطة.