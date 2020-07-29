باشاغا: ‏منظومة الفساد استشرت في البلاد وسنبدأ بملاحقة المسؤولين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، على استمرار الفساد في ليبيا وتأثيره المباشر على المواطن الليبي، زاعمًا بدء ملاحقة المتورطين.

باشاغا ذكر في تغريدة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “‏منظومة الفساد استشرت في كل مكان، وأصبح الفساد واضحًا، ونراه كل يوم، عبر خدمات وحقوق لم تعد تصل للمواطن”.

وزعم أن وزارة الداخلية وبالتعاون مع مكتب النائب العام والمؤسسات الرقابية ستشرع في ملاحقة المتورطين في ملفات الفساد، مُشيرًا إلى تورط مسؤولين كبار في ذلك، قائلاً: “سنبدأ من المسؤولين الكبار الذين استغلوا مناصبهم؛ لمصالحهم الضيقة”.

منظومة الفساد استشرت في كل مكان، وأصبح الفساد واضحاً، ونراه كل يوم، عبر خدمات وحقوق لم تعد تصل للمواطن. وزارة الداخلية وبالتعاون مع مكتب النائب العام والمؤسسات الرقابية ستشرع في ملاحقة المتورطين في ملفات الفساد، وسنبدأ من المسؤولين الكبار الذين استغلوا مناصبهم؛ لمصالحهم الضيقة. — وزير الداخلية الليبي (@fathi_bashagha) July 28, 2020

وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، عقد مؤتمرًا صحفيًا، أمس الثلاثاء، أعلن خلاله إطلاق الوزارة تطبيق “الداخلية موبايل”، والذي يأتي في إطار تطوير وبناء وتحديث قدرات الوزارة بمعدات تكنولوجية لتوفير خدمات ذكية وآمنة من خلال التكنولوجيا الحديثة، لتحقيق نقلة مهمة على مستوى تحقيق الأمن والأمان، من أجل مد خطوط اتصال سهل وآمن بين المواطن والداخلية، في إطار تحقيق الأمن في ليبيا.

وأوضح باشاغا، خلال كلمته بالمؤتمر، أن التطبيق هو برنامج على الهواتف الذكية يُمكّن المواطنين من التواصل مباشرة مع الوزارة وتقديم البلاغات، قائلاً: “نعمل أيضا على إطلاق البطاقات والجوازات الإلكترونية التي تساعد في إلغاء التكرار والتزوير، لاستخدامها تكنولوجيا ذكية وآمنة.