الوفاق تشكل غرفة أمنية لحماية منشآت الكهرباء

أخبار ليبيا24

قررت حكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، تشكيل غرفة أمنية مشتركة لتوفير الحماية لكافة منشآت الشركة العامة للكهرباء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة والرادعة ضد المخربين.

وعقد رئيس الحكومة، فائز السراج، اجتماعا اليوم مع عدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين بالحكومة، لبحث الإجراءات العاجلة والحازمة في مسألة طرح الأحمال وتوزيعها بشكل عادل في كافة المناطق وحماية محطات الكهرباء والعاملين بها، وتأمين غرف التحكم، والتصدي للاعتداءات وعمليات نهب وسرقة المعدات والأبراج.

وناقش الاجتماع، مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الإجراءات العاجلة لتغطية العجز في الإمدادات والتخفيف من حدة الأزمة.