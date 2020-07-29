العليا لمكافحة كورونا تسمح بصلاة العيد في ساحات المساجد في طبرق تعرف على الشروط التي وضعتها مكافحة كورونا لإداء صلاة العيد

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية طبرق جاد المولى ذاوود صدور تعليمات من اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا والتي أحيلت إلى هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية بالسماح بإقامة صلاة العيد في الساحات العامة بالمدينة .

داوود بين في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 الشروط التي وضعتها اللجنة لإقامة الصلاة، وهي أن يحضر المصلي المصلاة معه وأن يأخذ المسافة المسموح بها صحياً.

وتابع على أن لا تتعدى الخطبة والصلاة 15 دقيقة، مشددًا على عدم اصطحاب الأطفال والمسنين المرضى للصلاة، وعدم إقامة الصلاة داخل المساجد .

ولفت إلى أنه تم اختيار عدد من الساحات في طبرق لإقامة صلاة العيد، منوهًا إلى عدم التصافح والتهنئة من بعيد، وتطهير الساحات قبل وبعد الصلاة.