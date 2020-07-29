الشروع في ترميم بيت المدينة الثقافي ببنغازي ترميم بيت المدينة القافي ببنغازي بدعم من "يو أن دي بي"

أخبار ليبيا24

أعلنت بلدية بنغازي اليوم الأربعاء الشروع في أعمال ترميم بيت المدينة الثقافي، بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأوضحت البلدية، أن هذه الأعمال تأتي بناء على التنسيق ما بين بلدية بنغازي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا للاستفادة من المُنح المُقدمة من المجتمع الدولي.

وأضافت، أن كل من مدير مكتب المشروعات بالبلدية، أسامة مصطفى الكزة، ومسؤول صندوق الأمم المتحدة الانمائي في بنغازي، محمد شنبش، قاما بزيارة مقر بيت الثقافة.

وأكد الكزة، أن هذا العمل سوف يكون تحت الإشراف المباشر لمكتب المشروعات بالبلدية وجهاز المُدن التاريخية، وأن مُدة المشروع ستة أشهر من تاريخ استلام الشركة للموقع.

وتعرض بيت المدينة الثقافي لدمار جزئي جراء الحرب الإرهاب خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كانت المنطقة واقعة تحت سيطرة الجماعات الإرهابية، قبل تطهير بنغازي منها.

وبيت المدينة الثقافي “حوش الكيخيا” هو عبارة عن منزل قديم كبير بني على الطراز العثماني في عشرينيات القرن الماضي، ويقع في شارع العقيب المتفرع من منطقة سوق الحوت بوسط البلاد.

وجرى تحويل البيت في تسعينيات القرن الماضي، إلى معرض يتم من خلاله عرض مراحل من التاريخ المحلي للمدينة، كما يتم به عقد معارض فنية مختلفة.