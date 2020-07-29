الحكومة الليبية تحدد أيام عطلة عيد الأضحى المبارك

يستثني من القرار الجهات التى تتطلب طبيعة عملها تواجد موظفيها بمقار عملهم

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أخبار ليبيا 24 – خبر

قررت الحكومة الليبية برئاسة عبد الله الثني، اليوم الأربعاء، أن تكون عطلة عيد الأضحى لمدة 4 أيام بداية من يوم الخميس الموافق للثلاثين من يوليو الجاري، وحتى الأحد الموافق الثاني من أغسطس المقبل .

وأوضحت الحكومة فى قرار لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه سيتم استثناء الجهات التى تتطلب طبيعة عملها تواجد موظفيها بمقار عملهم من ذلك القرار مع حفظ حقوقهم في ذلك.

ويأتي هذا القرار استناداً إلى أحكام القانون رقم (5) لسنة 2012 ميلادي بشأن تحديد العطلات الرسمية.

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