اكتشاف حالتان جديدتان مصابتان بكورونا في طبرق عدد المصابين في طبرق وصل إلى 6 حالات

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو اللجنة الاستشارية طبرق عدنان بودية إنه تم تسجيل حالتان جديدتان مصابتان بفيروس كورونا وهي حالات مخالطة للحالات الأربع السابقة وأصغر الحالات الأربع السابقة طفل عمره 10 سنوات .

بودية أوضح – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أن عدد المصابين ارتفاع في البلدية ليصل إلى 6 حالات، لافتًا إلى أنه تم سحب 14 عينة منها خمس عينات موزعة، ومنها أربع مخالطين للحالة الأولى، بالإضافة إلى حالة اشتباه واحدة.

وذكر أن عدد أربع حالات كانوا مخالطين للحالة الثانية المخالطة للحالة الأولى، وعدد خمس حالات اشتباه بينهم حالة هجرة غير شرعية .

لفت إلى أن النتائج خرجت ليلة البارحة للعدد الكلي 14 حالة وظهرت النتائج سلبية لعدد 12 حالة وعدد حالتان إيجابيتان وهي الحالات الجديدة وهي لرجل عمره 45 عاما، وسيدة عمرها 40 عاماً، وتم وضعهم في الحجر الصحي بمنطقة كروم الخيل غرب طبرق.

وحذر بودية المواطنين من الاختلاط والتجمعات في المآتم والأفراح وغيرها من المناسبات الاجتماعية.

وتابع أن هنالك حالة أخرى اشتباه، وننتظر نتيجتها غداً ونأمل لها السلامة، منوهًا إلى أنه من المتوقع زيادة حالات الإصابة في طبرق لغياب الوعي عن الكثير من المواطنين .