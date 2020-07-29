استشارية طبرق: إجمالي إصابات كورونا وصل إلى 6 حالات

أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا في طبرق عدنان بودية إنه تم تسجيل حالتان جديدتان مصابتان بفيروس كورونا وهي حالات مخالطة للحالات الأربع السابقة وأصغر الحالات الأربع السابقة طفل عمره 10 سنوات .

وأضاف بودية في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أنه بالإعلان عن هذه الحالات يرتفع عدد الإصابات إلى 6 حالات، موضحًا انه تم سحب 14 عينة منها 5 عينات موزعة منها 4 مخالطين للحالة الاولى بالإضافة إلى حالة اشتباه واحدة.

وأشار عضو اللجنة الاستشارية الطبية إلى أن عدد 4 حالات مخالطين للحالة الثانية المخالطة للحالة الاولى، وعدد 5 حالات اشتباه بينهم حالة هجرة غير شرعية .

وأكد بودية أن النتائج خرجت ليلة البارحة للعدد الكلي 14 حالة وظهرت النتائج سلبية لعدد 12 حالة وعدد حالتان إيجابيتان وهي الحالات الجديدة وهي لرجل عمره 45 عاما وسيدة عمرها 40 عاماً وتم وضعهم في الحجر الصحي بمنطقة كروم الخيل غرب طبرق.

وحذر عضو اللجنة الاستشارية الطبية المواطنين من الاختلاط والتجمعات في المآتم والأفراح وغيرها من المناسبات الاجتماعية، لافتا إلى أن هنالك حالة أخرى اشتباه وننتظر نتيجتها غداً ونأمل لها السلامة.

وتابع بودية في تصريحه :”نتوقع زيادة حالات الإصابة في طبرق لغياب الوعي عن الكثير من المواطنين”.