وزارة الصحة ترسل شحنة أدوية ومستلزمات وقائية لمستشفيات الجنوب الغربي

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أعلن وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب عن إرسال شحنتين كبيرتين من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية الوقائية للجنوب الغربي للبلاد وذلك في إطار خطة الوزارة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف عقوب أن الشحنة تم تجهيزها عن طريق جهاز الإمداد الطبي التابعة للحكومة الليبية في مدينة بنغازي بالتنسيق مع الوكيل المساعد بديوان الوزارة عن بلديات الجنوب غيث دربوك الذي يتولي تسليمها المنشآت الصحية بالجنوب الغربي تمهيدا لإرسال قافلة طبية تضم نخبة من الأطباء في عدة تخصصات مختلفة لبلدية سبها.

وأضاف وزير الصحة أن الهدف من إرسال شحنتين للمساهمة في سرعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية مشيرًا إلى استمرار إرسال الشحنات الطبية الأيام المقبلة لتعويض المخزون الاستراتيجي بالجنوب تحسبًا لأي طارئ وذلك بالتنسيق بين وزارة الصحة واللجنة العليا واللجنة الاستشارية.

‏‎وأكد عقوب أن وزارة الصحة على تواصل مستمر مع جميع المرافق الصحية داخل بلديات الجنوب الغربي وخارجها، ومع مديري مسؤولي قطاع الصحة داخل البلديات؛ المتمثّلة في المستشفيات ومراكز العزل السريري الطبي لعلاج فيروس كورونا وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات والحجر الصحي وفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة وفقا لتوصيات مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة .

وأشار إلى أن الوزارة تتعهد بتقديم واستمرار الدعم لحين انتهاء جائحة كورونا وعلاج كافة المصابين، وأن دعم المستشفيات سيُساهم أيضاً في تحسين الأوضاع الصحية وتخفيف العبء على المرضى من مشقة التنقل والسفر للمناطق المجاورة للحصول على خدمات طبية.