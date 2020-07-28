مكافحة الأمراض ينشر تفاصيل التطور الوبائي الجديد حول كورونا في ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء تسجيل تطور وبائي جديد بتسجيل 190 حالة موجبة للإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز أنه تم تسجيل ( 50 ) حالة في طرابلس فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس مفصلة على النحو التالي :

– (( طرابلس المركز : 2 حالات مخالطة + 8 حالات جديدة ))

– (( سوق الجمعة : 7 حالات جديدة )).

– (( غوط الشعال : 2 حالات جديدة ))

– (( الهضبة الخضراء : 6 حالات جديدة )).

– (( تاجوراء : 7 حالات مخالطة + 14 حالة جديدة )).

– (( طريق المطار : 1 حالة جديدة )).

– (( أبوسليم : 1 حالة جديدة )).

– (( طريق السور : 1 حالة جديدة )).

– (( عين زارة : 1 حالة جديدة )) – من مركز البحوث الحيوية.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم أيضًا تسجيل عدد (3 ) حالات في ككلة، بينها ( 2 ) حالات جديدة، وعدد ( 1 ) حالة مخالطة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع – طرابلس.

وأشار إلى أنه تم تسجيل عدد ( 2 ) في مسلاتة بينها عدد ( 1 ) حالة مخالطة، وعدد ( 1 ) حالة جديدة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع – طرابلس.

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل ( 5 ) في يفرن، مؤكدًا أنها حالات جديدة، وفحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع – طرابلس.

ولفت المركز إلى أنه تم تسجيل عدد ( 5 ) حالات جنزور في جنزور جميعها حالات مخالطة، وفحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع – طرابلس.

وتابع المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 3 ) حالات في الزنتان بينها عدد ( 2 ) حالات مخالطة، وعدد ( 1 ) حالة جديدة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع – طرابس.

وأعلن المركز الوني لمكافحة الأمراض تسجيل حالة واحدة في الأصابعة وهي حالة جديدة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع – طرابس.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل عدد ( 8 ) حالات في زليتن بينها عدد ( 5 ) حالات مخالطة، وعدد ( 3 ) حالات جديدة، فحصت داخل مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع زليتن.

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 36 ) حالة في مصراتة بينها عدد ( 7 ) حالات جديدة، وعدد ( 29 ) حالة مخالطة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع مصراتة.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل ( 9 ) حالات في بني وليد جميعها حالات جديدة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع مصراتة.

وأوضح المركز أنه تم تسجيل عدد ( 26 ) حالة في بنغازي جميعها حالات جديدة فحصت داخل مختبر مركز بنغازي الطبي.

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 4 ) حالات جديدة في مدينة درنة فحصت داخل مختبر مركز بنغازي الطبي.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل عدد ( 2 ) حالات جديدة في طبرق فحصت داخل مختبر مركز بنغازي الطبي.

وفي مدينة سبها كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض انه تم تسجيل عدد ( 25 ) حالة بينها عدد ( 16 ) حالة جديدة، وعدد ( 9 ) حالات مخالطة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع – سبها.

وأكد المركز الوطني أنه تم تسجيل عدد ( 12 ) حالة في الشاطئ، بينها عدد ( 1 ) حالة مخالطة، وعدد ( 11 ) حالة جديدة، فحصت داخل مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد حالة جديدة واحدة في البوانيس فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع سبها.

وأضاف المركز الوطني أنه تم تسجيل عدد 3) حالات في تراغن، بينها عدد ( 1 ) حالة مخالطة، وعدد ( 2 ) حالات جديدة، فحصت داخل مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها.

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 2 ) حالات شفاء سجلت داخل زليتن، مؤكدًا تسجيل عدد ( 3 ) حالات وفاة، عدد ( 1 ) سجلت داخل بنغازي، وعدد ( 2 ) حالات سجلت داخل سبها.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات : 3,017 حالة، والحالات النشطة 2,371 حالة، والمتعافين 579 حالة، والوفيات 67 حالة.

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