مقتل ثلاثة مهاجرين سودانيين في ليبيا بنيران وحدة مكافحة الإرهاب

أخبار ليبيا 24 – خاص

قتل ثلاثة مهاجرين سودانيين في مدينة الخمس غرب ليبيا، بعد إطلاق الرصاص عليهم أثناء مشاجرتهم مع عناصر من وحدات مكافحة الإرهاب.

وكان المهاجرون الثلاثة قد جرى إنقاذهم قبل منتصف ليلة أمس الإثنين – 27 يوليو 2020 – من قبل خفر السواحل الليبي في ميناء الخمس، لكنهم تمكنوا من الفرار أثناء محاولة نقلهم إلى مركز الإيواء.

وبعدما تمكن المهاجرون الثلاثة من الهرب خلال نقلهم إلى مركز الإيواء، تم في وقت لاحق اكتشاف مكانهم من قبل قوات مكافحة الإرهاب، وعقب تشابك بين المهاجرين السودانيين ووحدة مكافحة الإرهاب بالحجارة، فتحت قوات العميد محمد زين النار على المهاجرين مما أسفر عن مقتلهم.