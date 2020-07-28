معيتيق يلتقي سفير ألمانيا لدى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، اليوم الثلاثاء سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا أوليفر أوفتشا ، لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية والوضع العسكري في مدينتي سرت والجفرة.

وتناول اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين لاسيما في مجال الطاقة، وشدد معيتيق على ضرورة عودة الشركات الألمانية العاملة في مجال الكهرباء بعد تحسن الوضع الأمني بالمنطقة الغربية.

وأبدى أوليفر أوفتشا، دعم بلاده الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وحل الأزمة الليبية من خلال مخرجات برلين المنعقد نهاية السنة الماضية، مؤكدًا أن التصعيد العسكري ليس في مصلحة الليبيين.