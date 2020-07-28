ليفي: فخور بعودتي إلى مصراتة وتقرير الزيارة سيُنشر الخميس ليفي ينتقد القوات التي رمت النار على موكبه في ترهونة ويصفها بـ”المُعادي للسامية"

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب برنارد ليفي، “عراب مايسمي بثورات الربيع العربي”، عن فخره وفرحته العارمة، مُجددًا، بزيارته إلى مدينة مصراتة، خلال الأيام الماضية.

ليفي كشف، في تدوينة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن تقريره بشأن زيارته إلى مصراتة، سيُنشر يوم الخميس المقبل، قائلاً “تقريري عن ليبيا سيُنشر الخميس المقبل، ولا يوجد خيار في مواجهة مثل هذا المد الهراء”.

Mon reportage sur la #Libye paraît ce jeudi dans Match. Pas le choix devant pareille marée de saloperie. On y lira: 1 ma fierté d’être revenu à #Misrata; 2 ma honte pour la horde d’antisémites qui ont tiré sur mon convoi; 3 comment j’ai fait, jusqu’au bout, mon travail d’écrivain pic.twitter.com/2kCyuBDUss — Bernard-Henri Lévy (@BHL) July 28, 2020

وبين أن التقرير سيشمل أنه فخور بعودته إلى مصراتة، وانتقاده للحشد الذي وصفه بـ”المُعادي للسامية”، الذي أطلق النار على موكبه، وكيف أتم عمله ككاتب حتى النهاية، حسب قوله.

وأثارت زيارة ليفي لمصراتة ومن بعدها ترهونة تحت حراسة أمنية مشددة، السبت الماضي، حالة رفض عارمة وسط الأوساط الليبية، ما جعل مسؤولي حكومة الوفاق تتنصل منها؛ وعلى رأسهم وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا؛ حيث أكد لا علاقة لحكومته بهذه الزيارة، مؤكدًا أن أي زيارة لشخصية صحفية دون دعوة رسمية من الحكومة الليبية لا تحمل أي مدلول سياسي يمثل الوفاق.

وتأتي زيارة ليفي، في غضون المساعي الإقليمية والدولية التي تُبذل للوصول إلى تسوية دبلوماسية وسياسية للأزمة الليبية المتفاقمة، لتؤكد استمرار مخطط الفوضى والتقسيم بالمنطقة كلها، لاسيما أنه ليس في الواقع سوى سفير غير معلن لمشاريع دولية وإقليمية، لا يزال سعيُها حثيثا لتنفيذ أجندة تقسيم الوحدة الترابية لليبيا وتلغيم المنطقة لاستهداف باقي أركانها.

كما يطرح توقيت الزيارة السريّة لبرنارد ليفي إلى مصراتة تساؤلات عدة تؤكد المهمة الخطيرة لهذا المجرم الحربي الذي يحمل لقب الفيلسوف المفكر، فهي تأتي بعد أيام قليلة من اتفاق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر مكالمة هاتفية، على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين كفاعلين أساسيين في المنطقة، وإطلاق عدد من المبادرات الرامية إلى ترقية الحلول السياسية للأزمات السائدة هناك.