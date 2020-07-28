قوة مليشياوية في طرابلس تقبض على المليشياوي “خيشة” لقتله شابين

أخبار ليبيا24

أعلنت ما تعرف بمليشيا القوة المشتركة التابعة لحكومة الوفاق والموالية لتركيا اليوم الثلاثاء القبض على أحد عناصر المدعو محمد خيشة لاتهامه في قتل الشابين حاتم صالح الضبيعي، ورضوان عبدالله بيت العافية.

وأوضح المصدر أن الشباب المغدور بهم تعرضوا إلى الرماية من قبل خيشة أثناء تواجدهم بالقرب من بوابة الجبس نتيجة شجار مسلح وقع بين عناصر مليشياوية ومن بينهم خيشة والذي كان في حالة “سكر” فجر اليوم.

وأفاد المصدر أن المدعو محمد عمار رمضان خيشة الجعفري من مواليد 1996 ومن سكان العربان ومقيم في طرابلس انضم إلى قوات الوفاق في أبريل 2019، لينظم مؤخرا إلى ما يعرف بـ”القوة المشتركة” وهي قوة مليشياوية خليط من المليشيات والمرتزقة السوريين.

وأكد المصدر أن المليشياوي خيشة متهم في عدد من عمليات القتل والسرقة وتعاطي الخمور والمخدرات وظهر في عدة صور موثقة له وهو من ضمن قوات الوفاق تحت مسمى “بركان الغضب” خلال المواجهات ضد القوات المسلحة.