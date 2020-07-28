عقب ختام زيارته إلى المغرب.. عقيلة صالح يصل إلى الأردن رئيس مجلس النواب يصل إلى الأردن

أخبار ليبيا24 – متابعات

وصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية تستغرق يومين عقب اختتام زيارته إلى المملكة المغربية.

وتأتي زيارة صالح إلى المملكة الأردنية لبحث سُبل إنهاء الأزمة الليبية ومبادرة التي اقترحها مؤخرا لحل الأزمة في ليبيا، بحسب ما نشر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على الموقع الرسمي للمجلس.

وذكر بليحق، أن رئيس مجلس النواب سيجري خلال هذه الزيارة عدد من اللقاءات مع كبار المسؤولين بالأردن في مقدمتهم رئيس البرلمان الأردني عاطف الطراونه.

يشار إلى أن عقيلة صالح قد وصل إلى العاصمة الأردنية عمان بعد ما أنهى أمس الإثنين زيارته الرسمية إلى المغرب وبحث خلالها مع رئيس البرلمان المغربي حبيب المالكي الأزمة الليبية.