عقب إطفاء عام..شركة الكهرباء تعلن إعادة تشغيل وحدات التوليد في عدة مناطق

أخبار ليبيا24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الإثنين البدء في إعادة تشغيل وحدات التوليد في محطة كهرباء مصراتة للدورة المزدوجة، ودخول الوحدة الأولى الغازية للعمل.

وأضافت الشركة أنه تمت إعادة تشغيل وحدات التوليد الغازية الأولى والثانية والثالثة بمحطة كهرباء الخمس وإعادة تشغيل الوحدتين الغازيتين الرابعة والثالثة بمحطة اوباري ودخولهما على الشبكة الكهربائية

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أنها نجحت أيضا في إعادة تشغيل تسع وحدات توليد في محطات الرويس والزاوية وجنوب طرابلس ودخولها على الشبكة.

وناشدت الشركة العامة للكهرباء المواطنين بعدم الدخول إلى محطات التحويل 220 وارجاع الأحمال بالقوة محذرة أن هذة الأفعال تؤدي إلى حدوث اظلام عام تصحبه مشاكل فنيه معقدة وإهدار جهد ووقت كبيرين للقيام ببناء الشبكة الكهربائية.

وطالبت الشركة كافة المدن والمناطق بالدخول في عملية طرح الأحمال اليدوي للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية.

وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أعلنت الأحد عن حدوث إطفاء عام في الجناحين الغربي والجنوبي بالشبكة الكهربائية نتيجة لعدم تقيد بعض المدن والمناطق بعملية طرح الأحمال وإرجاع الأحمال بالقوة في بعض محطات 220.