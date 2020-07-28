خارجية الوفاق تنسف إجراءات صالح بتعيين سفيرًا بالمغرب

أخبار ليبيا 24

حضر القائم بأعمال سفير ليبيا لدى المملكة المغربية، أبوبكر ونيس الطويل، مقابلة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمملكة المغربية ناصر بوريطة، ضمن برنامج الزيارة التي يجريها المشري إلى المغرب.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، محمد القبلاوي، في بيان له، إن حضور الطويل جاء بعد استلامه مهام عمله بالسفارة، واستلامه رسميًا لجميع المباني التابعة لها.

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية محمد القبلاوي بأن القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا لدى المملكة المغربية السيد أبوبكر… Posted by ‎وزارة الخارجية الليبية‎ on Tuesday, July 28, 2020

وأعرب الطويل، وفقًا للبيان، عن تطلعه للعمل مع الأشقاء في المملكة لتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين، وتثمينه لدور المغرب في دعم جهود التسوية السياسية للأزمة الليبية لتحقيق استقرار ليبيا ووحدة أراضيها، ومساعيها الدؤوبة لتطوير أطر الحل السياسي من خلال مرجعية الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات في الكانون 2015م.

ويأتي حضور الطويل للمقابلة بين المشري ووزير الخارجية المغربي لينسف ما فعله رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، بتسليم السفير عبد المجيد غيث سيف النصر أوراق اعتماده، والتي تسمى بـ”البراءة الدبلوماسية”، سفيرًا مفوضًا فوق العادة لدى المملكة المغربية ومبعوثًا خاصًا لمجلس النواب لدول المغرب العربي، وفقا لما أعلنته خارجية المؤقتة الأحد الماضي.

ووصل عقيلة صالح والحويج، الأحد، إلى العاصمة المغربية الرباط، في زيارة رسمية، برفقة وفد مرافق لهما، وكان في استقبالهم رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي ووفد رفيع من المملكة المغربية في مطار الرباط.