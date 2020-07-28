تسجيل 4 حالات “كورونا” في درنة

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أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية للنطاق الجغرافي درنة الإثنين عن تسجيل عدد 4 حالات موجبة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت اللجنة أنها قامت بسحب عينات لعدد 10 مخالطين للحاله الصفرية الأولى “سيدة ” وأكدت نتائج العينات أن عدد 6 حالات كانت سالبة و 4 حالات موجبة.

وأشارت اللجنة الاستشارية الطبية للنطاق الجغرافي درنة إلى أن المصابين متواجدين حاليًا في مركز العزل الصحي في الفتايح.

وكانت اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية درنة قد أعلنت الخميس الماضي عن تسجيل أول حالة إصابة بفايروس كورونا في درنة، والحالة كانت لمريضة من المدينة قادمة من جمهورية مصر بتاريخ 23 من الشهر الجاري.