تسجيل أول حالة إصابة بكورونا ببلدية توكرة الحالة المصابة في بلدية توكرة تسكن منطقة المبني شرقي بنغازي

أخبار ليبيا24

سجلت بلدية توكرة (30 كم شرقي بنغازي) أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفق ما تصريح للناطق باسم البلدية.

وقال، منعم الدينالي، الناطق باسم المجلس البلدي توكرة، “إن لجنة التقصي والرصد في بلدية توكرة تعلن تسجيل أول حالة لفيروس كورونا”.

من جانبها، ناشدت غرفة الطوارئ للرصد والتقصي ببلدية توكرة، على فيسبوك، أهالي البلدية وخارجها ممن خالطوا الحالة المصابة، بمنطقة المبني، ومكان عمله توكرة، بضرورة الاتصال بها.

وشددت اللجنة، على أن التعاون سيكون لها الأثر الكبير في إنجاز مهامها وتسهيل إجراءاتها الصحية في التحكم والسيطرة.