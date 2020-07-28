بلدي أبوسليم يمنع إقامة الأفراح والمآتم بسبب كورونا

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أصدر المجلس البلدي أبوسليم قرارا يمنع إقامة جميع المناسبات الاجتماعية والرسمية وتجمعات المآتم والأفراح بشكل موقت، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأفاد المجلس، أن هذا القرار سيستمر إلى حين انتهاء حالة الطوارئ الصحية التي أُعلنت من قبل حكومة الوفاق.

وشددت بلدية أبوسليم على إغلاق كافة صالات المناسبات ومحلات إيجار مستلزمات المناسبات داخل البلدية خلال فترة سريان القرار، مطالبة جميع لأجهزة الضبطية والضبط القضائي باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقرار.

وأتى هذا القرار في ظل تصاعد أرقام الإصابات المسجلة في ليبيا، حيث أعلن المركز الوطني يوم الإثنين تسجيل 185 إصابة في يوم واحد، وهو رقم قياسي يسجل لأول مرة منذ بدء انتشار الوباء.