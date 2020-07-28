برلمانية إيطالية: ليبيا خرجت من رادارنا وأصبحت تعيش حربًا أهلية البرلمانية : تحمل فرنسا والولايات المتحدة جانبًا كبيرًا لما يحدث في ليبيا

أ×بار ليبيا 24 – متابعات

رأت عضو مجلس الشيوخ الإيطالي عن حزب “فورتسا إيطاليا” ستيفانيا كراكسي، أن ليبيا بات مُقدر عليها أن تعيش حربًا أهلية دائمة، بعد أحداث فبراير 2011م.

كراكسي انتقدت ، في تصريحات إذاعية، نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية، غياب الدور الإيطالي في ليبيا، قائلة “ليبيا قد خرجت عن نطاق رادارنا تمامًا”، مُحملة فرنسا والولايات المتحدة، جانبًا كبيرًا لما يحدث في ليبيا.

وتشهد الساحة الليبية أحداثا متسارعة وتطورات يومية منذ سيطرة مليشيات حكومة الوفاق على الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، والمنطقة الغربية بالكامل، واتجهت حاليا نحو سرت في سبيل الوصول إلى منطقة خليج سرت النفطي، وتحشد قواتها حاليا تمهيدا لدخول المنطقة الاستراتيجية والتي تعد أحد أهم المطامع التركية في ليبيا.

وتعيش ليبيا وضعًا إنسانيًا سيئًا نتيجة الصراع الدموي على السلطة الذي بدأ منذ إزاحة نظام القذافي في العام 2011م .