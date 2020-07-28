بالفيديو.. المسماري يوثق تدريب المرتزقة في معسكر اليرموك المسماري : هؤلاء المرتزقة تم نقلهم إلى ليبيا في عجل دون تدريب كافي

أ×بار ليبيا 24 – متابعات

نشر الناطق باسم عملية قوات الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، موضحًا أنه من معسكر تدريب تقيمه فرقة السلطان مراد السورية، لتدريب مرتزقة جدد داخل معسكر اليرموك في العاصمة طرابلس.

المسماري ذكر ، في تعليق على الفيديو، أن هؤلاء المرتزقة تم نقلهم إلى ليبيا في عجل، دون تدريب كافي ليحلوا في نقاط الحراسة، محل المقاتلين المتمرسين.

فرقة السلطان مراد السورية والتي تتبع انقرة تقيم معسكر تدريب لها في معسكر اليرموك في العاصمة الليبية طرابلس لتدريب مجموعات من المرتزقه تم نقلهم على عجل من سوريا الى ليبيا دون تدريب كافي ليحلوا في نقاط الحراسه محل المقاتلين المتمرسين الذين يتم نقلهم واعدادهم وحشدهم على جبهات سرت والجفرة في خطة تهدف لحشد 15 الف من المرتزقه السوريبن والذين يعرفوا بالاقتحاميبن والقوات الخاصه وقوات النخبه التابعه لجبهة النصره او ما يعرف بالانغماسيين Posted by ‎الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية‎ on Monday, July 27, 2020

وكشف المسماري عن وجود خطة لحشد المرتزقة السوريين المتمرسين إلى سرت والجفرة، قائلاً “يتم نقل هؤلاء وإعدادهم وحشدهم على جبهات سرت والجفرة في خطة تهدف لحشد 15 ألف من المرتزقة السوريين، الذين يعُرفوا بالاقتحاميين والقوات الخاصة وقوات النخبة التابعة لجبهة النصرة أو ما يعرف بالانغماسيين”.

وتشهد الساحة الليبية أحداثا متسارعة وتطورات يومية منذ سيطرة مليشيات حكومة الوفاق على الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس والمنطقة الغربية بالكامل، واتجهت حاليا نحو سرت في سبيل الوصول إلى منطقة خليج سرت النفطي، وتحشد قواتها حاليا تمهيدا لدخول المنطقة الاستراتيجية والتي تعد أحد أهم المطامع التركية في ليبيا.