انتهاء ارتباط الدوكالي الصيد بنادي الريان القطري

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أعلن الدوكالي الصيد انتهاء ارتباطه رسميًا مع نادي الريان بنهاية عقده في يوليو الجاري ، مشيرًا إلى أنه بإمكانه الانتقال لأي نادٍ في الموسم المقبل.

وانضم اللاعب لنادي الريان في منتصف 2017 قادمًا من الوكرة قبل أن ينتقل للشحانية على سبيل الإعارة في يناير الماضي.