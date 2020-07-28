انتهاء ارتباط الدوكالي الصيد بنادي الريان القطري
أخبار ليبيا24
أعلن الدوكالي الصيد انتهاء ارتباطه رسميًا مع نادي الريان بنهاية عقده في يوليو الجاري ، مشيرًا إلى أنه بإمكانه الانتقال لأي نادٍ في الموسم المقبل.
وانضم اللاعب لنادي الريان في منتصف 2017 قادمًا من الوكرة قبل أن ينتقل للشحانية على سبيل الإعارة في يناير الماضي.
وبحسب تقارير إعلامية فإن الشحانية يسعى لتجديد إعارة اللاعب لمدة شهرين حتى 31 أغسطس المقبل، وتقدم بطلب لاتحاد الكرة القطري في هذا الصدد، وينتظر الفريق وصول الموافقة.
ويخضع الدوكالي لنظام تدريبي خلال هذة الفترة للحفاظ على لياقته البدنية في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.