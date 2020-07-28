المؤسسة الوطنية للنفط تسجل إيرادات منخفضة بشهر يوينو الماضي

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، أن إيرادات صادرات النفط والغاز بلغت أكثر من 45 مليون دولار أمريكي في شهر يونيو الماضي، مشيرة إلى أن هذا أقل إيرادات يتم تسجيلها خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت المؤسسة، في بيان، أنها تسجل أي إيرادات من مبيعات المنتجات النفطية للشهر السادس على التوالي، وأرجعت هذا الانخفاض الكبير في الإيرادات إلى تدنّي مستوى الإنتاج نتيجة الإقفالات التي طالت المصافي والحقول والموانئ النفطية خلال الفترة الماضية.

وأفادت، أن ايرادات مبيعات الغاز (البروبان والبيوتان) والمكثفات شهدت في شهر يونيو تراجعا حادا هي الأخرى، حيث انخفض معدّل الايراد الشهري إلى نحو 9 ملايين دولار أمريكي، وهو الحد الأدنى مقارنة بغيرها من أشهر هذا العام.