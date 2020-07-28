الكهرباء تكشف عن قيمة العجز في الشبكة

عجز الشبكة بلغ 2230ميجاوات اليوم الثلاثاء

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أخبار ليبيا 24 – خبر

كشفت الشركة العامة للكهرباء أن العجز لهذا اليوم الثلاثاء بلغ 2230ميجاوات ٠

وأوضحت الشركة في بيان لها أن الشبكة الكهربائية لازالت في حالة بناء بعد الإظلام الذي حدث يوم أمس الإثنين وأن بعض وحدات التوليد لم تدخل على الشبكة بعد .

وشددت الشركة على كافة المواطنين بعدم الدخول لمحطات تحويل 220 وإرجاع الأحمال بالقوة، مؤكدًا أن هذا الأمر الذي يؤدي إلى انهيار الشبكة الكهربائية وحدوث إظلام .

كما طالبت كافة المدن والمناطق الاستجابة الفورية للدخول في برنامج طرح الأحمال اليدوي حتى يتسنى للشركة إعادة بناء الشبكة الكهربائية ودخول باقي وحدات التوليد٠

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