الشاطر: لقاء صالح والمشري في المغرب فخ لإطالة أمد الأزمة الشاطر: في وقت الانتصارات لا يجب إعطاء الخونة هدية على جرائمهم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف عضو المجلس الأعلى لدولة، عبد الرحمن الشاطر، عن لقاء تفاوضي جرى بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الاستشاري خالد المشري، في المغرب، رغم نفي الطرفين الجلوس مع بعضهما.

الشاطر اعتبر ، في تغريدة له، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تحاور خالد المشري مع عقيلة صالح، عن طريق وسيط مغربي، عودة للمربع الأول وفخ لإطالة أمد الأزمة، قائلا “في وقت الانتصارات لا يجب إعطاء الخونة هدية على جرائمهم”.

#عقيلة_صالح هو من منح الشرعية لجرائم #حفتر و بالتالي فهو شريك في سفك دماء الليبيين و يجب أن يشمله التحقيق الجنائي. تحاور #خالد_المشري معه عن طريق وسيط مغربي عودة للمربع الأول و فخ لاطالة امد الأزمة. في وقت الانتصارات لا يجب إعطاء الخونة هدية على جرائمهم. — Abdurrahman Shater (@alshater1939) July 27, 2020

ورأى أن صالح هو من منح الشرعية لما أسماها “جرائم” خليفة حفتر، وبالتالي يعد شريكًا في سفك دماء الليبيين، ويجب أن يشمله التحقيق الجنائي، على حد تعبيره.

ويأتي ما كشفه الشاطر بعد نفي الطرفين لوجود أي ترتيبات لعقد لقاء بين صالح والمشري، حيث أعلن الناطق باسم الدولة الاستشاري، محمد عبدالناصر، أول أمس الأحد، أنه لا توجد أي ترتيبات لعقد لقاء بين خالد المشري، وعقيلة صالح، اللذان يجريان بصورة منفصلة زيارة رسمية إلى دولة المغرب.

وقال عبدالناصر في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “زيارة رئيس المجلس الأعلى للدولة والوفد المرافق له إلي المملكة المغربية جاءت بدعوة من رئيس البرلمان المغربي”.

على الجانب الآخر، نفى وزير الخارجية بالحكومة الليبيةعبد الهادي الحويج، وجود أي ترتيبات لعقد لقاء بين المشري وعقيلة صالح في المغرب، لاسيما أنهما يتواجدان بها في وقت متزامن.

ووصل عقيلة صالح والحويج، أول أمس الأحد، إلى العاصمة المغربية الرباط، في زيارة رسمية، برفقة وفد مرافق لهما، وكان في استقبالهم رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي ووفد رفيع من المملكة المغربية في مطار الرباط.