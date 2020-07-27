وزير الخارجية السعودي يدعو إلى إبعاد التدخلات الخارجية عن ليبيا

وزير الخارجية السعودي يدعو إلى إبعاد التدخلات الخارجية عن ليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن بلاده تدعو إلى إبعاد التدخلات الخارجية عن ليبيا وتدعم إعلان القاهرة المتعلق بوقف إطلاق النار في البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده بن فرحان مع نظيره المصري سامح شكري، عقب محادثات جرت بينهما اليوم الإثنين في العاصمة القاهرة.

وقال بن فرحان: “تحدثنا بالطبع عن الأمور الإقليمية والوضع في ليبيا، وأكدت دعم المملكة الكامل للموقف المصري، ودعم إعلان القاهرة، وموقف المملكة الثابت من أهمية حل الوضع الليبي من خلال المشاورات السياسية السلمية ووقف إطلاق النار واحترام مكونات الأمن الوطني المصري”.

كما شدد بن فرحان على “أهمية إبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية بشتى أشكالها”، مضيفا: “أعتقد أننا متوافقون تماما في هذا الجانب. وسنستمر في التنسيق الوثيق بين البلدين لمحاولة إيجاد فرص لمعالجة هذا التحدي”.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية السعودي في إشارة إلى تدخل تركيا في ليبيا، التي تمر علاقاتها مع المملكة السعودية بتوتر ملحوظ في الأزمة الليبية.