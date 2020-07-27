نجاح كبير يواكب مهرجان الريم للألعاب البحرية والشاطئية

أخبار ليبيا24- خاص

اختتمت مساء السبت بمصيف الجوهرة في بنغازي فعاليات مهرجان الريم للألعاب البحرية والشاطئية الذي نظمه وأشرف عليه الاتحاد الفرعي للسباحة بنغازي.

وقال رئيس الاتحاد الفرعي للسباحة بنغازي خالد المقصبي إن منافسات المهرجان الصباحية شملت لعبة السباحه لجميع الفئات بمشاركة أندية بنغازي.

وأضاف المقصبي لـ”أخبار ليبيا24″ اختتمت فعاليات المهرجان في الفترة المسائية بإقامة استعراضات لعدد من الألعاب منها التايكواندو والووشو و الكيك بوكسنغ والكاراتيه بالإضافة إلى مسابقات للجري والدراجات الهوائية والكايت ومسابقة للرماية بالخرطوش.

وختم رئيس الاتحاد الفرعي تم تكريم كل المشاركين بكوؤس وميداليات إصافة إلى تكريم الرعاة و كل الشخصيات والمؤسسات التي ساهمت في إنجاح المهرجان.

هذا ويستعد الاتحاد الفرعي للسباحة لاإقامة مسابقة تحدي 50 كلم خلال الفترة المقبلة.