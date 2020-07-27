نائب السفير الأمريكي يزور مصراتة لإحباط المواجهات في سرت والجفرة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفارتها لدى ليبيا، اليوم الإثنين، أن القائم بأعمالها جوشوا هاريس، زار مدينة مصراتة، للتشاور مع ما أسمتهم بـ”القادة الليبيين” لإحباط التصعيد العسكري في سرت والجفرة، وإعادة فتح قطاع الطاقة في ليبيا، وتكثيف الجهود الليبية لتسريح الميليشيات ونزع سلاحها وإعادة دمجها.

السفارة الأمريكية أوضحت ، في بيانٍ إعلامي لها، أن القائم بالأعمال التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، مُجددًا دعم بلاده لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها.

ووفق البيان، شدد القائم بالأعمال على الحاجة المُلحة لمغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة لليبيا، معربًا عن استعداد السفارة للعمل مع مجموعة شاملة من الشخصيات الليبية من جميع أنحاء البلاد التي ترفض التدخل الأجنبي، مجدّدًا التأكيد على احترام بلاده لإسهامات ميليشيات مصراتة في مكافحة الإرهاب.

وفي تجاهل واضح لدور تركيا في نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا، التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، بنائب سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا جوش هارسين، لبحث تواجد قوات أجنبية مرتزقة في ليبيا دون موافقة الوفاق.

وأوضحت داخلية الوفاق، في بيانٍ إعلامي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن اللقاء عقد في مدينة مصراتة ناقش أيضًا إغلاق النفط وآلية تأمين المنشآت النفطية من أجل عودة العمل بها.

وأشارت إلى أن اللقاء تناول سُبل التعاون في المجال الأمني بين البلدين خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدة أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أبدت اهتمامًا بدعم البرامج العملية لتعزيز قدرات الوفاق في ذلك المجال والتعاون في تنفيذ دورات تدريبية رفيعة المستوى لعناصر من الأجهزة الأمنية.

ولفتت إلى أنه تم التطرق إلى موضوع الهجرة غير الشرعية حيث وتعتبر ليبيا من الدول الأكثر تضررًا من تلك الظاهرة خاصة في ظل الأوضاع الأمنية المتردية، وذلك لما تحمله هذه الظاهرة من أمراض مستعصية وإضعاف اقتصاد الدولة وإرهاقها سياسيا وأمنيًا، بحسب البيان.