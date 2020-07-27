مستشفى الأطفال ببنغازي يستلم شحنات أدوية

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استلم مستشفى طب وجراحة الأطفال في بنغازي شحنات لأصناف متعددة من الأدوية موردة إليه من قبل جهاز الإمداد الطبي ببنغازي.

وأفاد مدير إدارة المخازن الطبية والصيدلية بمستشفى طب وجراحة الاطفال بنغازي، دكتور عبدالقادر السعيطي، أنه تم اليومين الماضيين، وصول عدد من الشحنات الخاصة بالأدوية التخصصية والأدوية العامة لمخازن الصيدلية بالمستشفى.

وأوضح السعيطي، أن أول شحنة وصلت، خاصة بأمراض الدم الوراثي حيث تتضمن الشحنة على ستة أصناف أساسية، كذلك وصول صنفان خاصان بهرمون نقص النمو، علما بأن قد كان هناك نقص بهذا الصنف ولكن حاليا تم توفير كمية تغطي الاحتياج نوعا ما.

وأضاف، بأن الشحنة وصلت عن طريق جهاز الإمداد الطبي فرع بنغازي وبأن مخازن الصيدلية تسلمت شحنة ثانية من أدوية الأنسولين وقد تم توفير ثلاثة أصناف منها.

وقال السعيطي، انهم استلموا سبعة أصناف أساسية من أدوية العلاج الكيماوي، لم تكن متوفرة بالمستشفى، لافتا بأنه خلال الأيام القادمة سيتم تغطية النقص الموجود بالجزئية الخاصة بأدوية العلاج الكيماوي.

وأشار السعيطي، إلى توفير شحنة من الأدوية التخصصية لمرضى الكلى، تحتوي على ثلاثة أصناف أساسية، كما أشار إلى استلام مخازن الصيدلية سبعة أصناف خاصة بأدوية الأعصاب.

وأوضح، أنه تم توفير المحاليل الوريدية ما نسبته 5 و20 و50 بالمئة، مشيرًا إلى أن النقص الحالي يكمن في 10 بالمئة، حيث سيتم توفيره من قبل جهاز الإمداد الطبي، خلال الأيام القادمة.

وبيّن السعيطي، أن تم توزيع الأدوية على الأقسام، حيث سيغطي بعض الأصناف من الأدوية فترة طويلة وبعضها لفترات محدودة.