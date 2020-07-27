مباحث الجوازات طبرق تضبط عدد من المتسولين وتحيلهم لجهاز الهجرة

أخبار ليبيا24- خاص

كشف رئيس عرفاء مباحث الجوازات في طبرق أحمد دخيل لـ”أخبار ليبيا24″ أنه تم اليوم الإثنين ضبط عدد من المتسولين والمتسولات المتواجدين على المفترقات وبصحبتهم أطفال بعد حملة مكثفة.

وأكد دخيل أنهم سيحيلون هؤلاء المتسولين إلى جهاز الهجرة غير الشرعية والتي ستحيلهم إلى الجانب المصري عبر منفذ أمساعد، موضحًا أن أغلب المتسولين من الجنسية المصرية دخلوا البلاد بدون إجراءات رسمية ويعتبرون مهاجرين غير شرعيين.

وأضاف رئيس عرفاء أنهم يعانون من عدة مشاكل مع هؤلاء المهاجرين بسبب منعهم من قبل السلطات المصرية من الدخول إلى مصر وتقوم بإعادتهم إلى ليبيا لعدم وجود جوازات سفر معهم وخروجهم من مصر بدون إجراءات.

وأفاد دخيل أن بعض من هؤلاء المتسللين يمتهنون مهنة التسول برعاية بعض المواطنين الليبيين وهم من يوزعهم على المفترقات ويقوم بحمايتهم.