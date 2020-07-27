صالح يعتمد عبد المجيد سيف النصر سفيرًا لدى المغرب سيف النصر كان سفيرًا للوفاق تم إقالته على خلفية اعتزامه الانضمام إلى الحكومة الليبية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، أمس الأحد، قيام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تسليم السفير عبد المجيد غيث سيف النصر أوراق اعتماده، والتي تسمى بـ”البراءة الدبلوماسية”، سفيرًا مفوضًا فوق العادة لدى المملكة المغربية ومبعوثاً خاصاً لمجلس النواب لدول المغرب العربي.

الخارجية أوضحت، في بيانٍ إعلامي، أن تسليم أوراق الاعتماد تم بحضور وزير خارجية عبد الهادي الحويج.

ويأتي تعيين صالح لعبد المجيد غيث سيف النصر، الذي كان سفيرًا لحكومة الوفاق لدى دولة المغرب منذ أبريل 2014م، بعد إصدار خارجية الوفاق في فبراير 2018م قرارًا بإقالته، على خلفية اعتزامه الانشقاق عن الوفاق والانضمام إلى الحكومة الليبية في شرق ليبيا.