رئيس البرلمان المغربي: ندعم جميع المبادرات الهادفة إلى استعادة الأمن والاستقرار بليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكد رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي، دعم بلاده لجميع المبادرات الهادفة إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، مشيرا إلى دعمهم لمجلس النواب الليبي.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب محادثاته مع نظيره الليبي عقيلة صالح اليوم الإثنين في الرباط: “نحن ندعم مجلس النواب الليبي وجميع المبادرات الهادفة إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة التي يجمعنا بها الدين والتاريخ واللغة والمصير”.

وأضاف المالكي: “أننا نتابع كل تطورات المشهد الليبي ونتطلع في إطار احترام السيادة الوطنية للدولة الليبية، إلى جلب أكبر قدر ممكن من الرؤى ووجهات النظر لجميع الأطراف”، بحسب ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء.

ولفت المالكي إلى أن “المبادرات الأخيرة لصالح حل الأزمة الليبية لا تتعارض مع اتفاقية الصخيرات لا من حيث الجوهر ولا في الشكل”، مشيراً إلى أن المبادرة الأخيرة التي انطلقت من مجلس النواب الليبي “ستفتح آفاق جديدة من أجل الوصول إلى حل”.

واعتبر رئيس مجلس النواب المغربي، أن “الحوار وتقريب وجهات النظر هما حجر الزاوية لليبيا لاستعادة استقرارها وازدهارها اللذين يشكلان جزءا لا يتجزأ من الاستقرار الإقليمي”، على حد قوله.

وأشار حبيب المالكي، إلى أن زيارة عقيلة صالح هي جزء من المشاورات المنتظمة بين المؤسستين التشريعيتين، مؤكدا أن المغرب تتابع عن كثب جميع التطورات على الساحة الليبية خاصة منذ توقيع اتفاقية الصخيرات عام 2015.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المحادثات بين المالكي وصالح تميزت بتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والليبية.