حكماء طبرق يرفعون الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون

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أخبار ليبيا24- خاص

أعلن حكماء ومشايخ وعمد مدينة طبرق اليوم الإثنين خلال اجتماع في قاعة المركز الثقافي رفع الغطاء الإجتماعي عن الخارجين عن القانون ومهربي الهجرة وتجار المخدرات بالمدينة.

وشدد حكماء ومشايخ وعمد مدينة طبرق خلال الاجتماع الذى دعا إليه رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية وبحضور مدير الأمن ومندوب منطقة طبرق العسكرية ومنسق الحكماء على ضرورة محاربة السلبيات.

ودعا حكماء ومشايخ وعمد مدينة طبرق إلى ضرورة إخلاء المقرات الحكومية التي يسيطر عليها بعض المواطنين بدون وجه حق.

وطالب عميد بلدية طبرق من الحضور المحافظة على الأمن وتكثيف الجهود من كل القبائل من خلال مجلس الحكماء.

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