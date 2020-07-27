تخريج دفعة جديدة من جنود الجيش الليبي الجيش الوطني يحتفل بتخريج دفعة جديدة من الجنود

أخبار ليبيا24

خرّجت الكتيبة 155 مشاة دفعة جديدة من جنود القوات المسلحة في إطار استمرار بناء المؤسسة العسكرية.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي، بالجيش الوطني الليبي، صورًا تظهر جانبا من تخريج الدفعة الجديدة التابعة للكتيبة 155 مشاة.

وقالت الشعبة، إن هؤلاء الخريجين “سينضمون إلى صفوف الجيش الوطني لتكملة المسيرة نحو بناء جيش قوي قادر على ردع المستعمرين وحماية كامل تراب الوطن”.

وتخلل الاحتفال عروضًا عسكرية للخريجين والفرق الموسيقية العسكرية وعروضًا من الجنود والفنون القتالية والانضباط، وسط جمع من أهالي الخريجين وكبار الضباط بالمؤسسة العسكرية.

وكان الجيش الوطني الليبي، قد احتفل هذا الشهر بتخريج الدفعة 52 من الكلية العسكرية والدفعة 27 من الكلية البحرية، في حضور القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، ورؤساء الأركان العامة ومدراء الإدارات بالجيش الوطني.