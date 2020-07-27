بلدية مصراتة تطالب بالتوقف عن إقامة الأفراح والمآتم بسبب كورونا التعليمات تجبر أصحاب المشاريع التجارية بعدم التعامل مع الزبائن دون لبس الكمامة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصدر المجلس البلدي مصراتة منشورًا يحمل رقم 9 لسنة 2020م، بشأن بعض الضوابط الوقائية المتعلقة بجائحة كورونا؛ يطالب فيه الجميع بارتداء الكمامة، مؤكدًا أن عدم التقيّد بها يُعد أمرًا مخالفًا لإجراءات الوقاية الموصي بها من قبل جهات الاختصاص؛ وعامل مساعد لانتشار الفيروس.

وتضمنت تعليمات المجلس، وفقا للمنشور، أن يلتزم أصحاب المحلات التجارية بجميع أنواعها وأحجامها، والشركات الخاصة العاملة في كل المجالات دون استثناء ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات المحلية والدولية، وممارسي أي أنشطة داخل النطاق الجغرافي للبلدية، بعدم التعامل مع الزبائن والزوار دون لبس الكمامة، ووضع الإرشادات الدالة على ذلك.

وطالب بلدي مصراتة، الجهات الضبطية بمتابعة تطبيق وتوقيع العقوبات التي تنص عليها التشريعات النافذة على المخالفين؛ بدءا بالغرامات المالية إلى الإقفال وسحب تراخيص مزاولة النشاط.

وأكد المنشور أن الالتزام بلبس الكمامة يسري على جميع الموظفين والعاملين بمؤسسات الدولة التي تقدم خدماتها داخل‏ النطاق الجغرافي لبلدية مصراتة، مطالبا القائمين عليها باتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل تحقيق ذلك.

كما طالب المجلس بضرورة التوقف عن إقامة الأفراح والمآتم؛ والاكتفاء بتقديم التهاني والتعازي عن بعد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الالتزام بكل ما من شأنه أن يحقق التباعد الاجتماعي، ويحد من انتشار الوباء.

وأعرب بلدي مصراتة عن أمله في تحرك مؤسسات المجتمع المدني بشكل أكثر فاعلية في اتجاه تكثيف حملات النوعية داخل البلدية، وبما يساهم في تطبيق الإجراءات الوقائية من قبل الجميع للحد من انتشار الفيروس.

وسجلت ليبيا 2669 حالة إصابة بفيروس كورونا، وبلغت حالات الشفاء 553، فيما بلغت الوفيات 60 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في ديسمبر الماضي، حتى الآن.