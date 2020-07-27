السيسي يجدد تمسك مصر بموقفها تجاه ليبيا

أخبار ليبيا24

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، من جديد على ثبات الموقف المصري تجاه القضية الليبية، والسعي نحو تثبيت الموقف الحالي وتقويض التدخلات الخارجية ومحاربة العنف والجماعات المتطرفة والإرهابية، لاستعادة الأمن والاستقرار، وألا تتحول ليبيا إلى قاعدة ارتكاز للإرهاب تهدد الأمن الإقليمي وأمن القارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي في القاهرة لوزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، حيث قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي، إن السيسي بحث مع وزير الخارجية السعوي مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين بلديهما، فضلاً عن التشاور إزاء مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية، خاصةً ليبيا واليمن وسوريا والعراق.

وأكد راضي، أن الجانبين توافقا على أن مسارات الحلول السياسية هي الأساس لحل تلك القضايا، كما أكدا على أن التكاتف ووحدة الصف العربي واتساق المواقف يعتبر من أقوى السبل الفعالة لدرء المخاطر الخارجية عن الوطن العربي ككل.