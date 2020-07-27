الحويج: زيارة صالح للمغرب تستهدف دعم المبادرة المصرية

أخبار ليبيا 24

كشف وزير الخارجية بالحكومة الليبيةعبد الهادي الحويج، الهدف من زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى المغرب، أمس الأحد، في زيارة رسمية.

الحويج ذكر ، في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، أن الزيارة تستهدف حشد الدعم والتأييد للمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، بالإضافة لتثبيت وقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية.

ووصل عقيلة صالح والحويج، أمس الأحد، العاصمة المغربية الرباط، في زيارة رسمية، برفقة وفد مرافق لهما، وكان في استقبالهم رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي ووفد رفيع من المملكة المغربية في مطار الرباط.

على الجانب الآخر، يتواجد خالد المشري حاليًا في الرباط، حيث أعلن أمس الأحد، أنه سيتوجه إلى المملكة المغربية بعد تلقيه دعوة رسمية من رئيس مجلس النواب المغربي.