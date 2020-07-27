البرلمان المغربي يؤازر نظيره الليبي لحل الأزمة الليبية

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أكد رئيس مجلس النواب المغربي المالكي، الحبيب المالك، مؤازرة مجلس النواب الليبي وكل المبادرات الهادفة إلى استرجاع واستتباب الأمن في ليبيا، وفق تصريحات أدلى بها المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، حميد الصافي.

أتى ذلك عقب مباحثات أجراها رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح مع نظيره المغربي بمقر مجلس النواب المغربي في الرباط حول تداعيات الأزمة الليبية على المنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

ونقل الصافي عن المالكي، قوله: إن “مجلس النواب المغربي بصدد دراسة مبادرة مجلس النواب الليبي الأخيرة ونأمل صادقين أن تشكل مخرجاً لهذه الأزمة”.

وأكد المالكي، أن “مجلس النواب المؤسسة الوحيدة المنتخبة حالياً في ليبيا”، معرباً بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبي، عن “مؤازرة مجلس النواب وكل المبادرات الهادفة إلى استرجاع واستتباب الأمن بالقطر الليبي”.

وذكر أن “الأزمة الليبية لها تداعيات على أمن واستقرار المنطقة كلها، وأن أمن ليبيا جزء من أمن واستقرار كل المنطقة”.

وأشار إلى “متابعة المغرب لكل التطورات على الساحة الليبية ومحاولة تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف”.

وأكد رئيس مجلس النواب المغربي، أن “الشبكات الإرهابية والمجموعات المسلحة والهجرة غير النظامية أصبحت تؤثر بطرق مختلفة داخل ليبيا”.

كما أكد، أن “مبادرة مجلس النواب الأخيرة ستفتح آفاقاً جديدة من أجل الوصول إلى حل نهائي، وأن الحوار وتقريب وجهات النظر هو المفتاح الرئيسي لاسترجاع ليبيا استقرارها وأمنها”.